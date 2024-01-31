В Офісі Президента повідомили склад робочої групи щодо інтеграції України в НАТО

До цієї групи увійшли, зокрема, колишні президенти Литви та Польщі.

В Офісі Президента повідомили про створення робочої групи для просування вступу України до НАТО. До її складу увійшли більше десятка експосадовців та профільних експертів. Про це йдеться у комюніке ОП.

Зазначається, що офіційна назва групи – Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, її спільно очолюватимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

До складу групи також увійшли:

колишня президентка Литви Даля Грибаускайте

колишній президент Польщі Александр Квасневський

експрем’єр Британії Борис Джонсон

експрем’єрка Фінляндії Санна Марін

колишня держсекретар США Гілларі Клінтон

колишній прем’єр Польщі Марек Белка

експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда

експрем’єр Швеції Карл Більдт

колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг

колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі

співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур

колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей

колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк

колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер

ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)

ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

"Метою цієї нової групи є насамперед робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, політичним середовищем, щоб створити атмосферу, яка допомогла б нашому просуванню на цьому шляху. Україна має амбітні очікування і щодо Вашингтонського саміту НАТО цього року, і кроків, які привели б нас до повноцінного членства", – сказав Єрмак.

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