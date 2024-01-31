В Офісі Президента повідомили склад робочої групи щодо інтеграції України в НАТО

В Офісі Президента повідомили про створення робочої групи для просування вступу України до НАТО. До її складу увійшли більше десятка експосадовців та профільних експертів. Про це йдеться у комюніке ОП.
Зазначається, що офіційна назва групи – Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, її спільно очолюватимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.
До складу групи також увійшли:
- колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
- колишній президент Польщі Александр Квасневський
- експрем’єр Британії Борис Джонсон
- експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
- колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
- колишній прем’єр Польщі Марек Белка
- експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
- експрем’єр Швеції Карл Більдт
- колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
- колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
- співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
- колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
- колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
- колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
- ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
- ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).
"Метою цієї нової групи є насамперед робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, політичним середовищем, щоб створити атмосферу, яка допомогла б нашому просуванню на цьому шляху. Україна має амбітні очікування і щодо Вашингтонського саміту НАТО цього року, і кроків, які привели б нас до повноцінного членства", – сказав Єрмак.
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