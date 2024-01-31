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  1. В Україні

В Офісі Президента повідомили склад робочої групи щодо інтеграції України в НАТО

16:57, 31 січня 2024
До цієї групи увійшли, зокрема, колишні президенти Литви та Польщі.
В Офісі Президента повідомили склад робочої групи щодо інтеграції України в НАТО
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В Офісі Президента повідомили про створення робочої групи для просування вступу України до НАТО. До її складу увійшли більше десятка експосадовців та профільних експертів. Про це йдеться у комюніке ОП.

Зазначається, що офіційна назва групи – Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, її спільно очолюватимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

До складу групи також увійшли:

  • колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
  • колишній президент Польщі Александр Квасневський
  • експрем’єр Британії Борис Джонсон
  • експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
  • колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
  • колишній прем’єр Польщі Марек Белка
  • експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
  • експрем’єр Швеції Карл Більдт
  • колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
  • колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
  • співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
  • колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
  • колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
  • колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
  • ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
  • ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

"Метою цієї нової групи є насамперед робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, політичним середовищем, щоб створити атмосферу, яка допомогла б нашому просуванню на цьому шляху. Україна має амбітні очікування і щодо Вашингтонського саміту НАТО цього року, і кроків, які привели б нас до повноцінного членства", – сказав Єрмак.

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