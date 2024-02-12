Хищение на закупке снарядов для ВСУ: экс-чиновника Минобороны Лиева взяли под стражу с возможностью залога

Александра Лиева взяли под стражу с правом внесения залога в 50 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева с правом внесения залога по делу о завладении почти 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов. Об этом говорится в сообщении АП ВАКС.

В суде фамилию экс-чиновника не называют, но в СМИ пишут, что речь идет о Лиеве.

Суд постановил заключить его под стражу в зале суда сроком на 60 дней, до 8 апреля включительно, с возможностью залога в 50 миллионов гривен.

Ранее СБУ разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний.

Речь идет о почти 1,5 млрд грн, выделенных на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

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