Розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ: ексчиновника Міноборони Лієва взяли під варту з можливістю застави

Олександра Лієва взяли під варту з правом внесення застави у 50 млн грн.

Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва з правом внесення заставиу справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні АП ВАКС.

У суді прізвище ексчиновника не називають, але у ЗМІ пишуть, що мова йде про Лієва.

Суд постановив взяти його під варту у залі суду строком на 60 днів, до 8 квітня включно, із можливістю застави у 50 мільйонів гривень.

Раніше СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній.

Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

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