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  1. В Украине

В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ

09:34, 13 февраля 2024
Налоговый орган направляет (вручает) требование об уплате долга плательщику единого взноса в течение трех рабочих дней со дня его вынесения, но есть исключения.
В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области сообщает, в какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ.

Отмечается, что согласно п. 3 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина №449 с изменениями и дополнениями, контролирующие органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (недоимки), если:

данные документальных проверок свидетельствуют о доначислении сумм единого взноса контролирующими органами;

плательщик имеет на конец календарного месяца недоимку по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

плательщик имеет на конец календарного месяца долги по уплате финансовых санкций.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) принимается соответствующим налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения плательщику акта проверки, а при наличии возражений плательщика единого взноса в акт проверки принимается с учетом вывода о результатах рассмотрения возражений в акт проверки.

Контролирующий орган направляет (вручает) требование об уплате долга (недоимки) плательщику единого взноса в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и/или четвертым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) направляется (вручается):

– плательщикам, указанным в п. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, выросла или частично уменьшилась сумма недоимки по уплате единого взноса (задолженность по уплате финансовых санкций).

При этом в течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате долга (недоимки) плательщик обязан уплатить указанные в п. 1 требования суммы недоимки, штрафов и пени.

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