Растрата имущества более чем на 519 млн грн: бывшему должностному лицу банка «Финансы и кредит» сообщили о подозрении

Экс-заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» подозревается в участии в преступной организации.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» в участии в преступной организации и растрате чужого имущества.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, заместитель председателя правления банка, являясь членом кредитного комитета этого банка, в 2010 году вошел в состав преступной организации, созданной и возглавляемой одним из собственников финучреждения.

«Он оформил кредитные договоры на подконтрольную лидеру преступной организации созданное юридическое лицо, которое не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества», - говорится в сообщении.

В дальнейшем участники преступной организации производили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.

В ОГП добавляют, что по результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконного выделено более 147 млн. грн. и 17 млн. евро кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, а фактически выведены с территории Украины и не возвращены банку.

Фото: gp.gov.ua

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