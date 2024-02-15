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Розтрата майна на понад 519 млн грн: експосадовцю банку «Фінанси і кредит» повідомили про підозру

12:24, 15 лютого 2024
Екс-заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» підозрюють в участі у злочинній організації.
Розтрата майна на понад 519 млн грн: експосадовцю банку «Фінанси і кредит» повідомили про підозру
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цього банку, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників фінустанови.

«Він оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації новостворену юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна», - сказано у повідомленні.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником. 

У ОГП додають, що за результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконного виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, а фактично виведено з території України і не повернуто банку.

Фото: gp.gov.ua

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