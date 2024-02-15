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Трамп хоче примусити Україну до переговорів із рф у разі перемоги на виборах, — ЗМІ

12:03, 15 лютого 2024
Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів.
Трамп хоче примусити Україну до переговорів із рф у разі перемоги на виборах, — ЗМІ
Фото: Library of Congress / unsplash.com
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Колишній президент США Дональд Трамп в разі повернення до Білого дому буде прагнути до "мирних переговорів" між Україною та рф.  Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що радники Трампа обговорюють питання про те, як "посадити за стіл переговорів" Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

Як зазначає один з радників колишнього президента США, обіцянки припинити надання військової допомоги Києву можуть допомогти переконати Україну розпочати переговори.

Республіканський кандидат серйозно налаштований позбавити країни НАТО, які не виконують вимогу про виділення 2% свого ВВП на оборонні цілі, захисту статті 5 Статуту Альянсу, яка говорить про колективне протистояння загрозам. 

Крім того, радники Трампа Ларрі Кадлоу і Роберт О'Браєн публічно говорили про те, що вплинути на Путіна може скасування санкцій щодо Центробанку рф.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв "врегулювати" війну в Україні у разі перемоги на виборах. 

Також Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою.

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