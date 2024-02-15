Трамп хочет принудить Украину к переговорам с рф в случае победы на выборах, — СМИ

Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров.

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет стремиться к "мирным переговорам" между Украиной и рф. Об этом сообщает Bloomberg.

Советники Трампа обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Как отмечает один из советников бывшего президента США, обещания прекратить предоставление военной помощи Киеву могут помочь убедить Украину начать переговоры.

Республиканский кандидат серьезно настроен лишить страны НАТО, не выполняющие требование о выделении 2% своего ВВП на оборонные цели, защиты статьи 5 Устава Альянса, говорящей о коллективном противостоянии угрозам.

Кроме того, советники Трампа Ларри Кадлоу и Роберт О'Брайен публично говорили о том, что повлиять на Путина может отмена санкций в отношении Центробанка рф.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах.

Также мы писали, что Трамп убежден, что США должны прекратить оказывать помощь другим странам, если она не считается займом.

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