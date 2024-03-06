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  1. В Украине

Масштабный пожар в экопарке «Осокорки»: полиция расследует поджог

10:32, 6 марта 2024
Правоохранители будут рассматривать все версии причин пожара в экопарке «Осокорки», в том числе и вероятный поджог.
Масштабный пожар в экопарке «Осокорки»: полиция расследует поджог
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Во вторник, 5 марта, в Дарницком районе Киева вблизи озера Тягле вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки". По данным КГГА, пожар возник на открытой местности вне жилой застройки, горел камыш и трава.

Начальник КГГА Сергей Попко сообщил: "По моему поручению правоохранительные органы, экологические службы и другие уполномоченные ведомства выясняют причины и последствия вчерашнего пожара на Осокорковских озерах".

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 3 гектаров, в том числе часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Экологи проводят оценку нанесенного ущерба для системы заповедных водно-болотных угодий.

Территория имеет природоохранный статус, и уничтожение флоры и фауны там недопустимо. Согласно уголовному кодексу Украины, за такие действия предусмотрен штраф в размере 8,5 млн гривен или лишение свободы на 3 года.

Относительно причин возгорания, ведется расследование, включая версию о возможном поджоге. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дарницкого УП ГУ НП в г. Киеве.

На территории экопарка установлено дежурство пожарных подразделений ГСЧС и расчета БПЛА для мониторинга возможных повторных возгораний. Все меры направлены на ликвидацию последствий пожара и предотвращения подобных случаев в будущем.

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