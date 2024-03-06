Масштабна пожежа в екопарку «Осокорки»: поліція розслідує підпал

Правоохоронці розглядатимуть всі версії причин пожежі в екопарку «Осокорки», в тому числі і вірогідний підпал.

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У вівторок, 5 березня, у Дарницькому районі Києва поблизу озера Тягле гспалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки». За даними КМДА, Пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою, палав очерет та трава.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив: «За моїм дорученням правоохоронні органи, екологічні служби та інші уповноважені відомства з’ясовують причини та наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах».

За попередніми даними, площа пожежі становить близько 3 гектарів, у тому числі частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Екологи проводять оцінку завданої збитковості для системи заповідних водно-болотних угідь.

Територія має природоохоронний статус, і знищення флори та фауни там є недопустимим. Згідно з кримінальним кодексом України, за такі дії передбачено штраф у розмірі 8,5 млн гривень або позбавлення волі на 3 роки.

Щодо причин загоряння, ведеться розслідування, включаючи версію про можливий підпал. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

На території екопарку встановлено чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань. Усі заходи спрямовані на ліквідацію наслідків пожежі та запобігання подібних випадків у майбутньому.

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