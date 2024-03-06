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У Німеччині 62-річний чоловік отримав щеплення від коронавірусу понад 200 разів

11:28, 6 березня 2024
Німець отримав 217 щеплень від коронавірусу за 29 місяців, не маючи ознак захворювання на Covid-19 та не виявляючи жодних побічних ефектів.
У Німеччині 62-річний чоловік отримав щеплення від коронавірусу понад 200 разів
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У Німеччині 62-річний чоловік отримав 217 щеплень від коронавірусу за 29 місяців, не маючи ознак захворювання на Covid-19 та не виявляючи жодних побічних ефектів. Випадок був описаний та опублікований в журналі Lancet Infectious Diseases, передає The Guardian.

Як розповіли дослідники з університету Ерланген-Нюрнберга, чоловік стверджував, що мав велику кількість вакцинацій з «особистих причин». 

Науковці дізналися про чоловіка з газетної статті і запитали, чи можуть вони вивчити реакцію його організму на численні ін'єкції.

«Ми зв'язалися з ним і запросили пройти різні тести в Ерлангені. Він був дуже зацікавлений у цьому», – розповів доктор Кіліан Шобер

Дослідницька група заявила, що отримала офіційне підтвердження 134 щеплень чоловіка, які включали вісім різних вакцин. 

Вони проаналізували попередні аналізи крові чоловіка, а також дослідили зразки крові, коли він продовжував отримувати наступні щеплення.

«Той факт, що, незважаючи на таку надзвичайну гіпервакцинацію, не було виявлено жодних помітних побічних ефектів, свідчить про те, що препарати мають хороший ступінь переносимості», – сказав Шобер.

Дослідники виявили, що його імунна система була повністю функціональною.

Певні імунні клітини та антитіла проти вірусу Sars-CoV-2 були присутні в значно вищих рівнях порівняно з людьми, які отримали лише три вакцини, повідомили вчені.

«Загалом, ми не виявили жодних ознак слабшої імунної відповіді, скоріше навпаки», – сказала одна з провідних авторок дослідження Катаріна Кохер.

Раніше ми писали, що вчені виявили два рідкісні побічні ефекти вакцинації проти коронавірусу.

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