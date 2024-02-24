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  1. Суспільство

Вчені виявили два рідкісні побічні ефекти вакцинації проти коронавірусу

21:43, 24 лютого 2024
Йдеться про неврологічний розлад та запалення спинного мозку.
Вчені виявили два рідкісні побічні ефекти вакцинації проти коронавірусу
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Вчені виявили два рідкісні побічні ефекти вакцин проти коронавірусу: неврологічний розлад (гострий дисемінований розсіяний енцефаломієліт) та запалення спинного мозку (поперечний мієліт). Про це повідомляє The Guardian.

Так, вчені дослідили дані понад 99 мільйонів людей з Австралії, Аргентини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нової Зеландії та Шотландії.

Вони порівнювали частоту виникнення 13 захворювань мозку, крові та серця у людей, які отримали вакцину Pfizer, Moderna або AstraZeneca, із частотою, яку можна було б очікувати за наявності цих захворювань у населення до пандемії.

Дослідження з високим ступенем точності підтвердило відомі зв'язки між мРНК-вакцинами (Pfizer та Moderna) та рідкісними побічними ефектами – міокардитом (запаленням серцевого м'яза) та перикардитом (набряком тонкого мішка, що покриває серце). Також було підтверджено синдром Гієна-Барре (коли імунна система атакує нерви) та тромбоз церебрального венозного синуса (вид тромбу в мозку) як рідкісні побічні ефекти, пов'язані з вакциною AstraZeneca.

Після того, як в ході цього дослідження вчені виявили новий побічний ефект (енцефаломієліт), вони провели додаткове дослідження на окремому наборі даних 6.8 мільйона австралійців, яке не тільки підтвердило результати першої роботи, але й дозволило відкрити ще один побічний ефект (поперечний мієліт).

При цьому вчені наголошують, що інфекція Covid підвищує ризик деяких з цих рідкісних захворювань «набагато більше, ніж вакцина», і закликають не відмовлятися від вакцинації.

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