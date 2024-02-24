Ученые обнаружили два редких побочных эффекта вакцинации против коронавируса

Речь идет о неврологическом расстройстве и воспалении спинного мозга.

Ученые обнаружили два редких побочных эффекта вакцин против коронавируса: неврологическое расстройство (острое диссеминированное рассеянный энцефаломиелит) и воспаление спинного мозга (поперечный миелит). Об этом сообщает The Guardian.

Ученые исследовали данные более 99 миллионов человек из Австралии, Аргентины, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии и Шотландии.

Они сравнивали частоту возникновения 13 заболеваний мозга, крови и сердца у людей, получивших вакцину Pfizer, Moderna или AstraZeneca, с частотой, которую можно ожидать при наличии этих заболеваний у населения к пандемии.

Исследование с высокой степенью точности подтвердило известные связи между мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna) и редкими побочными эффектами – миокардитом (воспалением сердечной мышцы) и перикардитом (отеком тонкого мешка, покрывающего сердце). Также был подтвержден синдром Гиена-Барре (когда иммунная система атакует нервы) и тромбоз церебрального венозного синуса (вид тромба в мозге) как редкие побочные эффекты, связанные с вакциной AstraZeneca.

После того, как в ходе этого исследования ученые обнаружили новый побочный эффект (энцефаломиелит), они провели дополнительное исследование на отдельном наборе данных 6.8 миллионов австралийцев, которое не только подтвердило результаты первой работы, но и позволило открыть еще один побочный эффект (поперечный миелит).

При этом ученые отмечают, что инфекция Covid повышает риск некоторых из этих редких заболеваний «намного больше, чем вакцина», и призывают не отказываться от вакцинации.

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