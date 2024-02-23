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Рада прийняла Закон, яким внесено зміни до КПК щодо впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи

17:54, 23 лютого 2024
Закон створює законодавчі передумови для забезпечення поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи у кримінальне провадження.
Рада прийняла Закон, яким внесено зміни до КПК щодо впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи
Фото: su.arbitr.gov.ua
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У п’ятницю, 23 лютого, Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи» (№8219). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Закон створює законодавчі передумови для забезпечення поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі - ЄСІКС) у кримінальне провадження, шляхом внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України, за аналогією до прийнятих у 2021 році змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України.

ЄСІКС є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, що забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІКС.

Відповідними положеннями законопроекту, з поміж іншого, пропонується:

- викласти у новій редакції статтю 35 КПК України та доповнити її положенням щодо порядку подання учасниками кримінального провадження до суду процесуальних документів в електронній формі та їх реєстрації з використанням ЄСІКС та/або її окремих підсистем (модулів);

- внести зміни до статті 107 КПК України, встановивши необхідність фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів;

- доповнити статті 135 і 136 КПК України положеннями щодо порядку здійснення виклику особи (шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень) у кримінальному провадженні із використанням ЄСІКС та/або її окремих підсистем (модулів);

- внести доповнення до статті 336 КПК України, що регламентують порядок участі учасників кримінального провадження у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду;

- внести зміни до статей 385 і 387 КПК України, згідно з якими проведення виклику та відбору присяжних у суді буде здійснюватися з використанням ЄСІКС та/або її окремих підсистем (модулів);

- доповнити статті 401 і 430 КПК України положенням про необхідність вирішення суддею-доповідачем клопотання щодо проведення судового засідання у режимі відеоконференції під час підготовки до апеляційного та касаційного розгляду справи тощо.

Раніше ми писали, що Рада схвалила спрощення норм КПК про фіксування судового процесу.

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