Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Вінниччині військовозобов’язаний двічі уникнув мобілізації після того, як прийшов до ТЦК п’яним

07:59, 24 лютого 2024
Апеляційний суд все ж визнав чоловіка винним, та відправити за грати таки не зміг.
На Вінниччині військовозобов’язаний двічі уникнув мобілізації після того, як прийшов до ТЦК п’яним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині військовозобов’язаний двічі уникнув мобілізації після того, як прийшов до ТЦК п’яним. Про це йдеться у вироку Вінницького апеляційного суду від 12 лютого 2024 року.

Як зазначається у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, вся історія почалася з того, що військовозобов’язаний, уродженець міста Липовець, рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби по мобілізації, отримав бойову повістку для відправки до військової частини. Але потім події почали розвиватися зовсім не так, як планували військкоми.

Згідно з відомостями, зазначеними у вироку, військовозобов’язаний прибув до військкомата, але транспорт для відправки мобілізованих затримувався. Чоловік вирішив не гаяти часу, відійшов від автобуса, випив алкоголь і, відповідно, повернувся п’яним.

Враховуючи те, що військкомам заборонено відправляти п’яних осіб до військових частин (представники ТЦК повідомили про це на суді – Ред.), чоловікові виписали повістку на іншу дату.

У свою чергу він прийшов до військкомату раніше зазначеної дати. Але як йдеться у вироку, прийшов до ТЦК знову п’яним.

«З'явився з явними ознаками алкогольного сп'яніння та висловлював небажання проходити службу за мобілізацією. На вказану поведінку (представник військкомата – Ред.) запропонував написати заяву, в якій викласти своє небажання проходити подальшу службу, на що (військовозобов’язаний – Ред.) погодився та власноручно добровільно написав відповідну заяву», – йдеться у вироку.

Справа дійшла до суду, але суд першої інстанції у вироку зазначив, що вважає недоведеною винуватість військовозобов’язаного і вважає за необхідне його виправдати.

Одним з аргументів називається те, що не можна вважати ухиленням від служби те, що чоловік з’явився до ТЦК в той день, коли його не викликали. Як відомо, того дня, коли його не викликали, військовозобов’язаний прийшов до ТЦК та написав заяву про небажання проходити службу.

Вінницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років в’язниці. Але враховуючи те, що чоловік раніше не був судимим, не порушував громадський порядок і щиро розкаявся, суд вирішив поки не саджати його за ґрати, а дав йому три роки іспитового терміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду