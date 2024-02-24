Апеляційний суд все ж визнав чоловіка винним, та відправити за грати таки не зміг.

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На Вінниччині військовозобов’язаний двічі уникнув мобілізації після того, як прийшов до ТЦК п’яним. Про це йдеться у вироку Вінницького апеляційного суду від 12 лютого 2024 року.

Як зазначається у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, вся історія почалася з того, що військовозобов’язаний, уродженець міста Липовець, рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби по мобілізації, отримав бойову повістку для відправки до військової частини. Але потім події почали розвиватися зовсім не так, як планували військкоми.

Згідно з відомостями, зазначеними у вироку, військовозобов’язаний прибув до військкомата, але транспорт для відправки мобілізованих затримувався. Чоловік вирішив не гаяти часу, відійшов від автобуса, випив алкоголь і, відповідно, повернувся п’яним.

Враховуючи те, що військкомам заборонено відправляти п’яних осіб до військових частин (представники ТЦК повідомили про це на суді – Ред.), чоловікові виписали повістку на іншу дату.

У свою чергу він прийшов до військкомату раніше зазначеної дати. Але як йдеться у вироку, прийшов до ТЦК знову п’яним.

«З'явився з явними ознаками алкогольного сп'яніння та висловлював небажання проходити службу за мобілізацією. На вказану поведінку (представник військкомата – Ред.) запропонував написати заяву, в якій викласти своє небажання проходити подальшу службу, на що (військовозобов’язаний – Ред.) погодився та власноручно добровільно написав відповідну заяву», – йдеться у вироку.

Справа дійшла до суду, але суд першої інстанції у вироку зазначив, що вважає недоведеною винуватість військовозобов’язаного і вважає за необхідне його виправдати.

Одним з аргументів називається те, що не можна вважати ухиленням від служби те, що чоловік з’явився до ТЦК в той день, коли його не викликали. Як відомо, того дня, коли його не викликали, військовозобов’язаний прийшов до ТЦК та написав заяву про небажання проходити службу.

Вінницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років в’язниці. Але враховуючи те, що чоловік раніше не був судимим, не порушував громадський порядок і щиро розкаявся, суд вирішив поки не саджати його за ґрати, а дав йому три роки іспитового терміну.

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