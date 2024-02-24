Апелляционный суд все же признал мужчину виновным, но отправить за решетку не смог.

В Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации после того, как пришел в ТЦК пьяным. Об этом говорится в приговоре Винницкого апелляционного суда от 12 февраля 2024 года.

Как говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, вся история началась с того, что военнообязанный, уроженец города Липовец, решением ВЛК был признан годным к военной службе по мобилизации, получил боевую повестку для отправки в воинскую часть. Но потом события начали развиваться совсем не так, как планировали военные.

Согласно сведениям, указанным в приговоре, военнообязанный прибыл в военкомат, но транспорт для отправки мобилизованных задерживался. Мужчина решил не тратить попусту время, отошел от автобуса, выпил алкоголь и, соответственно, вернулся пьяным.

Учитывая то, что военным запрещено отправлять пьяных лиц в воинские части (представители ТЦК сообщили об этом на суде – Ред.), мужчине выписали повестку на другую дату.

В свою очередь он пришел в военкомат ранее указанной даты. Но как говорится в приговоре, пришел в ТЦК снова пьяным.

«Появился с очевидными признаками алкогольного опьянения и выражал нежелание проходить службу по мобилизации. На указанное поведение (представитель военкомата – Ред.) предложил написать заявление, в котором изложить свое нежелание проходить дальнейшую службу, на что (военнообязанный – Ред.) согласился и собственноручно добровольно написал соответствующее заявление», – говорится в приговоре.

Дело дошло до суда, но суд первой инстанции в приговоре отметил, что считает недоказанной виновность военнообязанного и считает необходимым его оправдать.

Одним из аргументов называется то, что нельзя считать уклонением от службы то, что мужчина явился в ТЦК в тот день, когда его не вызывали. Как известно, в тот день, когда его не вызвали, военнообязанный пришел в ТЦК и написал заявление о нежелании проходить службу.

Винницкий апелляционный суд отменил приговор первого инстанции, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет тюрьмы. Но учитывая, что мужчина раньше не был судим, не нарушал общественный порядок и искренне раскаялся, суд решил пока не сажать его за решетку, а дал ему три года испытательного срока.

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