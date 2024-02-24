Пытался перейти дорогу в неустановленном месте на глазах у полиции: в Киеве наказали пешехода, видео

В столице мужчине выписали штраф за то, что пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте.

В Святошинском районе столицы оштрафовали гражданина, который пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, с нарушителем правоохранители провели с ним профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП. Мужчину оштрафовали на 255 гривен.

В полиции напомнили, что согласно п. 4.14 ПДД Украины пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.