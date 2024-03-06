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  1. В мире

В Германии 62-летний мужчина получил прививку от коронавируса более 200 раз

11:28, 6 марта 2024
Немец получил 217 прививок от коронавируса за 29 месяцев, не имея признаков заболевания Covid-19 и не проявляя никаких побочных эффектов.
В Германии 62-летний мужчина получил прививку от коронавируса более 200 раз
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В Германии 62-летний мужчина получил 217 прививок от коронавируса за 29 месяцев, не имея признаков заболевания Covid-19 и не проявляя никаких побочных эффектов. Случай был описан и опубликован в журнале Lancet Infectious Diseases, передает The Guardian.

Как рассказали исследователи из университета Эрланген-Нюрнберга, мужчина утверждал, что имел большое количество вакцинаций по «личным причинам».

Ученые узнали о мужчине из газетной статьи и спросили, могут ли они изучить реакцию его организма на многочисленные инъекции.

«Мы связались с ним и пригласили пройти разные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом», – рассказал доктор Килиан Шобер.

Исследовательская группа заявила, что получила официальное подтверждение 134 прививок мужчины, включавших восемь различных вакцин.

Они проанализировали предварительные анализы крови мужчины, а также исследовали образцы крови, когда он продолжал получать следующие прививки.

«Тот факт, что, несмотря на столь чрезвычайную гипервакцинацию, не было обнаружено никаких заметных побочных эффектов, свидетельствует о том, что препараты обладают хорошей степенью переносимости», – сказал Шобер.

Исследователи обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональна.

Определенные иммунные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 присутствовали в значительно более высоких уровнях по сравнению с людьми, получившими только три вакцины, сообщили ученые.

«В общем, мы не выявили никаких признаков более слабого иммунного ответа, скорее наоборот», – сказала одна из ведущих авторов исследования Катарина Кохер.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили два редких побочных эффекта вакцинации против коронавируса.

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