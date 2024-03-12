Предприниматель предоставляет парикмахерские услуги и сдает авто в аренду: что с РРО

Если предприятие имеет несколько отдельных хозяйственных единиц, то на каждую хозяйственную единицу, где осуществляется продажа товаров/услуг, должен быть зарегистрирован по меньшей мере один РРО/ПРРО.

Государственная налоговая служба разъяснила, имеет ли право ФЛП – плательщик ЕН (КВЭД: парикмахерские услуги и сдача авто в аренду) проводить расчеты по аренде машин через РРО/ПРРО, который зарегистрирован на хозяйственную единицу, где он предоставляет парикмахерские услуги, или необходимо зарегистрировать другой РРО/ПРРО.

Согласно ст. 2 Закона об РРО место проведения расчетов – место, где производятся расчеты с покупателем за проданные товары (оказанные услуги) и хранятся полученные за реализуемые товары (оказанные услуги) наличные средства, а также место получения покупателем предварительно оплаченных товаров (услуг) с применением платежных карт , платежных чеков, жетонов и т.д.

Процедура регистрации ПРРО в контролирующих органах регулируется Порядком регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 № 317, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2020 по № 985 Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 г. № 547».

Для регистрации ПРРО составляется заявление о регистрации программных регистраторов расчетных операций по форме №1-ПРРО.

В разд. 3 «Данные по хозяйственной единице» заявления № 1-ПРРО указываются: идентификатор объекта налогообложения или объекта, связанного с налогообложением или через который ведется деятельность (далее – объект налогообложения), код территории, название хозяйственной единицы, адрес размещения хозяйственной единицы, которые заполняются согласно данным уведомления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность, по форме № 20-ОПП (далее – сообщение № 20-ОПП), представленного в контролирующего органа в соответствии с требованиями и в порядке согласно п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VІ и разд. VIII Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.12.2011 под № 1562/20300.

Согласно п. 2 разд. IV Порядка № 317 ПРРО может применяться только в той хозяйственной единице, данные о которой внесены в Реестр ПРРО относительно такого ПРРО.

Название и адрес хозяйственной единицы являются обязательными реквизитами фискального чека согласно п. 2 разд. II Положение о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.02.2016 под № 220/28350 «Об утверждении Положения о форме и содержании расчетных документов, Порядка представления отчетности, связанной с использованием книг учета расчетных операций (расчетных книг), формы № ЗВР-1 Отчета об использовании книг учета расчетных операций (расчетных книг)».

Абзацем третьим п. 2 разд. И Положение определено, что хозяйственная единица – это стационарный или передвижной объект, включая транспортное средство, где реализуются товары или предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции.

Если предприятие имеет несколько отдельных хозяйственных единиц, то на каждую хозяйственную единицу, где осуществляется продажа товаров/услуг, должен быть зарегистрирован по меньшей мере один РРО/ПРРО.

В случае если место осуществления расчетов по разным видам деятельности (оказание услуг парикмахерскими и салонами красоты, предоставление в аренду автотранспортных средств) совпадает, то для целей представления сообщения № 20-ОПП происходит раздел объекта налогообложения (недвижимого имущества (помещения)), за его функциональным назначением, на отдельные две части.

В таком случае в сообщении № 20-ОПП приводится информация о двух отдельных объектах налогообложения с учетом каждого отдельного вида деятельности (одна часть помещения – салон или парикмахерская, другая – офис), с указанием для каждого из них соответствующего уникального идентификатора объекта налогообложения, сформированного в порядке возрастания.

На каждый такой отдельный объект налогообложения (хозяйственная единица) регистрируется отдельный ПРРО.

Относительно сдаваемых в аренду автомобилей также должно быть подано сообщение № 20-ОПП. В случае предоставления информации об автомобилях может применяться принцип укрупнения информации, предусмотренный п. 8.4 разд. VIII Порядка № 1588, согласно которому можно предоставить информацию с типом «автомобильные транспортные средства» и указанием количества таких транспортных средств в графе «Регистрационный номер объекта налогообложения» уведомление № 20-ОПП, или информацию о месте хранения таких транспортных средств, например – автопарк, гараж и т.д.

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