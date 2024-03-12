В Киеве на станции метро «Крещатик» возобновит работу еще один вестибюль

С 13 марта на станции метро «Крещатик» заработает вестибюль, который выходит к улице Институтской.

В Киеве с завтрашнего дня, 13 марта, возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Возобновляет работу вестибюль, который выходит к улице Институтской. Будет работать он с 05:37 до 22:33. Выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35.

В то же время выход к улице Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", — сообщили в КГГА.

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