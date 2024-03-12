У Києві на станції метро «Хрещатик» відновить роботу ще один вестибюль

З 13 березня на станції метро «Хрещатик» запрацює вестибюль, що виходить до вулиці Інститутської.

У Києві відзавтра, 13 березня, відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Відновлює роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33. Вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", — повідомили у КМДА.