Підробки медичних довідок та документів: викрито схеми уникнення від мобілізації у п'яти регіонах України

СБУ викрила схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон на Миколаївщині, Полтавщині та Хмельниччині, а також у Львові та на Прикарпатті.

Джерело фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В різних областях країни затримано організаторів, які продавали військовозобов'язаним підроблені документи для незаконного виїзду до країн Європейського Союзу. Про це повідомила в СБУ.

На Миколаївщині була розкрита злочинна група, що торгувала фальшивими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я. Організаторами цієї схеми виявилися представники благодійного фонду та медичних закладів, які підробляли медичні висновки для ухиляння від призову.

На Полтавщині та Хмельниччині були розкриті подібні схеми, а також виявлено причетних до підробки медичних документів.

У Львові та на Прикарпатті були затримані особи, які підробляли документи для виїзду за кордон, імітуючи роботу благодійних організацій та вантажних перевезень.

За всіма виявленими фактами триває розслідування з метою встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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