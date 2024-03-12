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Дніпрянин бородою протягнув 2,5-тонний мікроавтобус і встановив світовий рекорд

23:12, 12 березня 2024
Чоловік протягнув мікроавтобус вагою 2,58 тонни та побив попередній рекорд у 1952 кг, встановлений 10 років тому.
Дніпрянин бородою протягнув 2,5-тонний мікроавтобус і встановив світовий рекорд
Джерело фото: guinnessworldrecords.com
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Силач Дмитро Грунський із Дніпра після того, яка встановив два світові рекорди, вирішив не зупинятися та встановив ще три. 35-річний українець виконав усі три силові прийоми в один день, використовуючи бороду, шию та зуби. Про це розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.

Таким чином, силач встановив такі рекорди:

  • Найважча машина, яку тягнуть бородою – 2580 кг.
  • Найважчий автомобіль, який тягнуть шиєю – 7760 кг.
  • Найбільше автомобілів, які тягнуть зубами – 7.

Дмитро вперше спробував потягнути автомобіль бородою у 2019 році, але це закінчилося невдачею. Протягом наступних років він відрощував свою бороду й експериментував із новими способами її заплітання, щоб зробити бороду якомога міцнішою та схожою на мотузку.

Чоловік протягнув мікроавтобус вагою 2,58 тонни та побив попередній рекорд у 1952 кг, встановлений 10 років тому Антанасом Контримасом (Литва).

Виконавши тягу бородою, Дмитро стрімко перейшов до другої рекордної спроби дня – тягнув шиєю 7,7-тонну вантажівку.

У 2022 році Дмитро вже встановив рекорд найважчого потяга, який тягнув шиєю (32 500 кг), тож він був упевнений, що зможе виконати подібне з автотранспортом.

Також Дмитро побив власний рекорд за кількістю автомобілів, які він тягнув зубами. Чоловік протягнув сім автівок таксі, перевищивши попередні загальні показники шести. Він не тільки витягнув сім машин, але й сім людей, оскільки в кожній машині був водій. Загальна вага автомобілів і водіїв становила 8784 кг.

Окрім того, Дмитру належить рекорд із найшвидшої тяги автомобіля зубами на 30 метрів (15,63 с), який він встановив у серпні минулого року.

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