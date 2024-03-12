Днепрянин бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус и установил мировой рекорд

Мужчина протащил микроавтобус весом 2,58 тонны и побил предыдущий рекорд в 1952 кг, установленный 10 лет назад.

Источник фото: guinnessworldrecords.com

Силач Дмитрий Грунский из Днепра после того, как установил два мировых рекорда, решил не останавливаться и установил еще три. 35-летний украинец выполнил все три силовых приема в один день, используя бороду, шею и зубы. Об этом рассказали в Книге рекордов Гиннеса.

Таким образом, силач установил следующие рекорды:

Самая тяжелая машина, которую тянут бородой – 2580 кг.

Самый тяжелый автомобиль, который тянут шеей – 7760 кг.

Больше всего автомобилей, которые тянут зубами – 7.

Дмитрий впервые попытался утащить автомобиль бородой в 2019 году, но это закончилось неудачей. В последующие годы он отращивал свою бороду и экспериментировал с новыми способами ее заплетания, чтобы сделать бороду как можно крепче и похожей на веревку.

Мужчина протащил микроавтобус весом 2,58 тонны и побил предыдущий рекорд в 1952 кг, установленный 10 лет назад Антанасом Контримасом (Литва).

Выполнив тягу бородой, Дмитрий стремительно перешел ко второй рекордной попытке дня – тянул шеей 7,7-тонный грузовик.

В 2022 году Дмитрий уже установил рекорд самого тяжелого поезда, который тянул шеей (32 500 кг), поэтому он был уверен, что сможет выполнить подобное с автотранспортом.

Также Дмитрий побил собственный рекорд по количеству автомобилей, которые он вытащил зубами. Мужчина протащил семь автомобилей такси, превысив предыдущие общие показатели шести. Он не только тащил семь машин, но и семь человек, поскольку в каждой машине был водитель. Общий вес автомобилей и водителей составил 8784 кг.

Кроме того, Дмитрию принадлежит рекорд по самой быстрой тяге автомобиля зубами на 30 метров (15,63 с), который он установил в августе прошлого года.

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