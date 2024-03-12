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  1. В Украине

Подделки медицинских справок и документов: разоблачены схемы избегания мобилизации в пяти регионах Украины

16:54, 12 марта 2024
СБУ разоблачила схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу на Николаевщине, Полтавщине и Хмельницкой области, а также во Львове и Прикарпатье.
Подделки медицинских справок и документов: разоблачены схемы избегания мобилизации в пяти регионах Украины
Источник фото: ssu.gov.ua
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Правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных областях страны задержаны организаторы, которые продавали военнообязанным поддельные документы для незаконного выезда в страны Европейского Союза. Об этом сообщила в СБУ.

В Николаевской области была раскрыта преступная группа, которая торговала фальшивыми справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Организаторами этой схемы оказались представители благотворительного фонда и медицинских учреждений, подделывавших медицинские заключения для уклонения от призыва.

На Полтавщине и Хмельнитчине были раскрыты подобные схемы, а также выявлены причастные к подделке медицинские документы.

Во Львове и Прикарпатье были задержаны лица, которые подделывали документы для выезда за границу, имитируя работу благотворительных организаций и грузовых перевозок.

По всем выявленным фактам идет расследование с целью установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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