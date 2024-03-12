Підприємець надає перукарські послуги та здає авто в оренду: що з РРО

Якщо суб’єкт господарювання має декілька окремих господарських одиниць, то на кожну господарську одиницю, де здійснюється продаж товарів/послуг, має бути зареєстровано щонайменше один РРО/ПРРО.

Державна податкова служба роз’яснила, чи має право ФОП – платник ЄП (КВЕД: перукарські послуги та здавання авто в оренду) проводити розрахунки з оренди машин через РРО/ПРРО, який зареєстрований на господарську одиницю, де він надає перукарські послуги, або необхідно зареєструвати інший РРО/ПРРО.

Відповідно до ст. 2 Закону про РРО місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Процедура реєстрації ПРРО в контролюючих органах регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 за № 635/34918 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547».

Для реєстрації ПРРО складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО.

У розд. 3 «Дані щодо господарської одиниці» заяви № 1-ПРРО зазначаються: ідентифікатор об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність (далі – об’єкт оподаткування), код території, назва господарської одиниці, адреса розміщення господарської одиниці, які заповнюються згідно з даними повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі – повідомлення № 20-ОПП), поданого до контролюючого органу відповідно до вимог та у порядку згідно з п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ та розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300.

Згідно з п. 2 розд. IV Порядку № 317 ПРРО може застосовуватись лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру ПРРО щодо такого ПРРО.

Назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами фіскального чека згідно з п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)».

Абзацом третім п. 2 розд. І Положення визначено, що господарська одиниця – це стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Якщо суб’єкт господарювання має декілька окремих господарських одиниць, то на кожну господарську одиницю, де здійснюється продаж товарів/послуг, має бути зареєстровано щонайменше один РРО/ПРРО.

У разі якщо місце здійснення розрахунків за різними видами діяльності (надання послуг перукарнями та салонами краси, надання в оренду автотранспортних засобів) збігається, то для цілей подання повідомлення № 20-ОПП відбувається поділ об’єкта оподаткування (нерухомого майна (приміщення)), за його функціональним призначенням, на окремі дві його частини.

У такому випадку у повідомленні № 20-ОПП подається інформація про два окремих об’єкта оподаткування з урахуванням кожного окремого виду діяльності (одна частина приміщення – салон чи перукарня, інша – офіс), із зазначенням для кожного з них відповідного унікального ідентифікатора об’єкта оподаткування, сформованого у порядку зростання.

На кожен такий окремий об’єкт оподаткування (господарську одиницю) реєструється окремий ПРРО.

Стосовно автомобілів, які здаються в оренду, також має бути подане повідомлення № 20-ОПП. У випадку подання інформації про автомобілі може застосовуватись принцип укрупнення інформації, передбачений п. 8.4 розд. VIII Порядку № 1588, відповідно до якого можна подати інформацію з типом «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів у графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення № 20-ОПП, або інформацію про місце зберігання таких транспортних засобів, наприклад – автопарк, гараж тощо.

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