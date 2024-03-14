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Многомиллионная сделка с землей у реки Днепр под Киевом: сообщено о подозрении трем злоумышленникам

13:15, 14 марта 2024
Муж разработал схему по завладению участками, к которой привлек своего брата – инженера-землеустроителя, злоумышленникам также помогал государственный регистратор.
Многомиллионная сделка с землей у реки Днепр под Киевом: сообщено о подозрении трем злоумышленникам
Фото: uhe.gov.ua
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Сообщено о подозрении трем гражданам, завладевшим государственными землями стоимостью более 9 млн грн вблизи реки Днепр в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Киевская областная прокуратура.

Установлено, что житель Киевской области вместе с братом – инженером-землеустроителем решили присвоить земли лесного фонда в живописном месте у реки.

Так, инженер изготовил поддельные документы по переводу 1,3 га земли государственного лесхоза в частную собственность. Для этого делки использовали анкетные данные 15 подставных лиц. Злоумышленникам помогал государственный регистратор Отдела Государственной регистрации одного из сельских советов. Благодаря ему братья получили распоряжение районной госадминистрации и решение сельского совета о передаче земельных участков в частную собственность.

Таким образом, земельные участки были оформлены на 15 подставных лиц. После этого дельцы начали оформлять якобы покупку на себя этих земель, однако были разоблачены правоохранителями.

Все земельные участки арестованы. Решается вопрос их возвращения в собственность государства.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, подлоге и использовании поддельных документов в составе преступной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 статьи 27, ч. 2 статьи 209, ч. 2, 4 статьи 358 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Устанавливается возможная причастность к преступлению других лиц, в том числе сотрудников Госслужбы по геодезии, картографии и кадастру.

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