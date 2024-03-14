Багатомільйонна оборудка із землею біля річки Дніпро під Києвом: повідомлено про підозру трьом ділкам

Чоловік розробив схему із заволодіння ділянками, до якої залучив свого брата – інженера-землевпорядника, зловмисникам також допомагав державний реєстратор.

Фото: uhe.gov.ua

​Повідомлено про підозру трьом громадянам, які заволоділи державними землями вартістю понад 9 млн грн поблизу річки Дніпро у Вишгородському районі на Київщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець Київської області, разом з братом – інженером-землевпорядником вирішили привласнити землі лісового фонду у мальовничому місці біля річки.

Так, інженер виготовив підроблені документи щодо переведення 1,3 га землі державного лісгоспу у приватну власність. Для цього ділки використали анкетні дані 15 підставних осіб. Зловмисникам допомагав державний реєстратор Відділу Державної реєстрації однієї з сільських рад. Завдяки йому брати отримали розпорядження районної держадміністрації та рішення сільської ради про передачу земельних ділянок у приватну власність.

Таким чином земельні ділянки були оформлені на 15 підставних осіб. Після цього ділки почали оформлювати нібито купівлю на себе цих земель, проте були викриті правоохоронцями.

Наразі усі земельні ділянки арештовані. Вирішується питання щодо їх повернення у власність держави.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, підробленні та використанні підроблених документів у складі злочинної групи (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Встановлюється можлива причетність до злочину інших осіб, у тому числі співробітників Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

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