Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Верховний Суд висловився щодо проведення судово-медичної експертизи через кілька років після ДТП

Якщо судово-медична експертиза була проведена через 4 роки після ДТП на підставі рентгенографії, проведеної через 3 роки після такої пригоди, то вирішення судом питання належності зазначеного доказу має вагоме значення для доведеності чи недоведеності винуватості засудженого.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП

Спеціальну економічну прокуратуру пропонують створити для процесуального керівництва у справах БЕБ.

  1. В Україні

Багатомільйонна оборудка із землею біля річки Дніпро під Києвом: повідомлено про підозру трьом ділкам

13:15, 14 березня 2024
Чоловік розробив схему із заволодіння ділянками, до якої залучив свого брата – інженера-землевпорядника, зловмисникам також допомагав державний реєстратор.
Багатомільйонна оборудка із землею біля річки Дніпро під Києвом: повідомлено про підозру трьом ділкам
Фото: uhe.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

​Повідомлено про підозру трьом громадянам, які заволоділи державними землями вартістю понад 9 млн грн поблизу річки Дніпро у Вишгородському районі на Київщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець Київської області, разом з братом – інженером-землевпорядником вирішили привласнити землі лісового фонду у мальовничому місці біля річки.

Так, інженер виготовив підроблені документи щодо переведення 1,3 га землі державного лісгоспу у приватну власність. Для цього ділки використали анкетні дані 15 підставних осіб. Зловмисникам допомагав державний реєстратор Відділу Державної реєстрації однієї з сільських рад. Завдяки йому брати отримали розпорядження районної держадміністрації та рішення сільської ради про передачу земельних ділянок у приватну власність.

Таким чином земельні ділянки були оформлені на 15 підставних осіб. Після цього ділки почали оформлювати нібито купівлю на себе цих земель, проте були викриті правоохоронцями.

Наразі усі земельні ділянки арештовані. Вирішується питання щодо їх повернення у власність держави.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, підробленні та використанні підроблених документів у складі злочинної групи (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Встановлюється можлива причетність до злочину інших осіб, у тому числі співробітників Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси