$4000 за оформление уклонисту фейковой инвалидности: в Харькове задержали женщину

Мужчинам оформляли «группу инвалидности» под ключ.

В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 43-летней женщине, разработавшей схему «помощи» уклонистам.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, за деньги она организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях области.

За 4000 долларов США подозреваемая договаривалась с больницами о том, чтобы «клиентов» записывали на стационарное лечение в медицинское учреждение. В дальнейшем мужчинам оформляли «группу инвалидности» под ключ.

В прокуратуре отмечают, что это способствовало тому, что обратившиеся к злоумышленнице мужчины призывного возраста могли уклониться от мобилизации или уехать границу.

13 марта стражи порядка задержали женщину во время передачи документов «клиенту». Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие участники, имеющие отношение к указанной «схеме». Следствие продолжается.

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