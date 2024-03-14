$4000 за оформлення ухилянту фейкової інвалідності: у Харкові затримали жінку

Чоловікам оформлювали «групу інвалідності» під ключ.

У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру 43-річній жінці, яка розробила схему «допомоги» ухилянтам.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, за гроші вона організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

За 4000 доларів США підозрювана домовлялась з лікарнями про те, щоб «клієнтів» записували на стаціонарне лікування до медичного закладу. У подальшому чоловікам оформлювали «групу інвалідності» під ключ.

У прокуратурі зазначають, що це сприяло тому, що чоловіки призовного віку, які звернулись до зловмисниці, могли ухилитись від мобілізації або виїхати кордон.

13 березня правоохоронці затримали жінку під час передачі документів «клієнту». Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші учасники, причетні до вказаної «схеми». Слідство триває.

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