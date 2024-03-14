Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня: суму застави зменшили

Печерський райсуд Києва залишив Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — під вартою до 17 квітня. Про це повідомило «Суспільне».

Суд частково задовольнив клопотання прокурора. Попри те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили, розмір застави Гринкевичу зменшили до 469 млн гривень.

Раніше ми писали, що Ігорю Гринкевичу на місяць продовжили термін перебування під вартою.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.

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