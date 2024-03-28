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14 200 грн взятки за обучение без посещения занятий: будут судить заместителя декана из Сум

14:41, 28 марта 2024
Заместитель декана получил взятку за предоставление индивидуального графика обучения.
14 200 грн взятки за обучение без посещения занятий: будут судить заместителя декана из Сум
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В Сумах прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя декана одного из Сумских учебных заведений по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, несмотря на то, что предоставление студентам индивидуальных графиков обучения не является платной услугой, а требует лишь документального подтверждения наличия соответствующих оснований, обвиняемый с сентября 2023 по февраль 2024 получал от студента средства за беспрепятственное обучение без посещения занятий, а также за положительную сдачу экзаменов, зачетов, модулей и т.д.

В прокуратуре добавили, что всего за указанный период студент передал заместителю декана 14 тыс. 200 гривен за предоставление индивидуального графика обучения.

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