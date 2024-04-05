ГБР передало государству более 23 млн гривен со счетов российских компаний

ГБР работает над прекращением незаконной деятельности представителей рф на территории Украины.

По решению суда работники Государственного бюро расследований передали более 23 миллионов гривен со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне, управлению Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах этих компаний по материалам, представленным ГБР и Киевской областной прокуратурой. Эти компании занимались торговлей химическими продуктами, включая лакокрасочные материалы, на территории Украины. Полученные с этой деятельности доходы направлялись в россию.

Уголовное производство по данному факту было открыто по статье, касающейся финансирования действий с целью изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти или изменения границ территории или государственной границы Украины.

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