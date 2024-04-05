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ГБР передало государству более 23 млн гривен со счетов российских компаний

11:25, 5 апреля 2024
ГБР работает над прекращением незаконной деятельности представителей рф на территории Украины.
ГБР передало государству более 23 млн гривен со счетов российских компаний
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По решению суда работники Государственного бюро расследований передали более 23 миллионов гривен со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне, управлению Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах этих компаний по материалам, представленным ГБР и Киевской областной прокуратурой. Эти компании занимались торговлей химическими продуктами, включая лакокрасочные материалы, на территории Украины. Полученные с этой деятельности доходы направлялись в россию.

Уголовное производство по данному факту было открыто по статье, касающейся финансирования действий с целью изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти или изменения границ территории или государственной границы Украины.

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