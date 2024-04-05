ДБР передало державі понад 23 млн гривень з рахунків російських компаній

ДБР працює над припиненням незаконної діяльності представників рф на території України.

За рішенням суду працівники Державного бюро розслідувань передали понад 23 мільйони гривень з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є росіяни, управлінню Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомила пресслужба ДБР.

Раніше Печерський районний суд Києва арештував кошти на банківських рахунках цих компаній за матеріалами, представленими ДБР та Київською обласною прокуратурою. Ці компанії займалися торгівлею хімічними продуктами, включаючи лакофарбові матеріали, на території України. Отримані з цієї діяльності прибутки направлялися до росії.

Кримінальне провадження за цим фактом було відкрите за статтею, що стосується фінансування дій з метою зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади чи зміни меж території або державного кордону України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.