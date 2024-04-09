Украина изымет акции российского «Завода по производству ядерного топлива»

СНБО принял решение о принудительном изъятии акций «Завода по производству ядерного топлива» у российского «ТВЭЛ».

Источник фото: ua-energy.org

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил решение о принудительном изъятии акций частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива». Президент Украины подписал соответствующий документ. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на материалы правительства.

Указанные акции были в собственности акционерного общества «ТВЭЛ» из российской федерации, бенефициаром которого является государственная корпорация рф по атомной энергии «Росатом».

Правительство должно обеспечить принудительное изъятие указанного имущества в течение месяца.

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