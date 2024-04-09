Україна вилучить акції російського «Заводу з виробництва ядерного палива»

РНБО ухвалила примусове вилучення акцій «Заводу з виробництва ядерного палива» у російського «ТВЕЛ».

Джерело фото: ua-energy.org

Рада національної безпеки й оборони України затвердила рішення про примусове вилучення акцій приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива». Президент України підписав відповідний документ. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на матеріали уряду.

Зазначені акції були у власності акціонерного товариства «ТВЕЛ» з російської федерації, бенефіціаром якого є державна корпорація рф з атомної енергії «Росатом».

Уряд має забезпечити примусове вилучення зазначеного майна протягом місяця.

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