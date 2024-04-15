Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО и назначил нового

Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СНБО.

В понедельник, 15 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил нового. Соответствующие указы появились на сайте Главы государства.

Согласно указу №228/2024, Соловьев Алексей Станиславович был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. Указом №228/2024 на эту должность назначен Кононенко Андрей Валерьевич.

Напомним, Алексей Соловьев возглавлял вышеупомянутую должность с 25 февраля 2020 года.

Ранее Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место – Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

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