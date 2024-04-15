Практика судов
  1. В Украине

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО и назначил нового

14:02, 15 апреля 2024
Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СНБО.
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО и назначил нового
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил нового. Соответствующие указы появились на сайте Главы государства.

Согласно указу №228/2024, Соловьев Алексей Станиславович был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. Указом №228/2024 на эту должность назначен Кононенко Андрей Валерьевич.

Напомним, Алексей Соловьев возглавлял вышеупомянутую должность с 25 февраля 2020 года.

Ранее  Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место – Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда в действиях старшего кассира, возвращающего средства за товары, возможен состав преступления злоупотребления служебным положением

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – позиция Верховного Суда по делу старшего кассира супермаркета, осуществившей возврат средств за товары, проданные клиентам этого супермаркета.

Суд наложил штраф 17 тысяч грн на начальника ТЦК, издавшего приказ о призыве забронированного работника

Гражданин прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет по бронированию, но его решили призвать

Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

По спорам о пенсиях и соцвыплатах отменят возможность обжалования в Верховный Суд и введут сокращенные сроки на апелляционное обжалование

Суд будет производить полный текст судебного решения по спорам о пенсиях и соцвыплатах только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора.

Свидетельство адвоката в Дії – в Раде зарегистрировали законопроект

Парламентарии предлагают, чтобы свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было также и в Дії.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео