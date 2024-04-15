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Зеленский уволил заместителя начальника УГО Тараса Гребенникова

14:06, 15 апреля 2024
Тараса Гребенникова уволили с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.
Зеленский уволил заместителя начальника УГО Тараса Гребенникова
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Тараса Гребенникова уволили с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля.

В документе сказано: «Уволить Гребенникова Тараса Владимировича с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве на станции фуникулера произошла трагедия – умер 16-летний парень. О подозрении в умышленном убийстве сообщили должностному лицу Управления государственной охраны Украины.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 5 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Отметим, что Нацполиция и представители ТЦК будут усиленно патрулировать Почтовую и Контрактовую площадь после трагедии на фуникулере.

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