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$1400 за фальшивое заключение ВВК: на Черниговщине разоблачена схема незаконного оформления документов для военнообязанных

17:28, 15 апреля 2024
37-летний злоумышленник предлагал «помощь» в оформлении выводов военно-врачебной комиссии, позволявших призывникам выезжать за границу.
$1400 за фальшивое заключение ВВК: на Черниговщине разоблачена схема незаконного оформления документов для военнообязанных
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В Черниговской области разоблачили схему незаконного оформления документов для военнообязанных. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Установлено, что 37-летний злоумышленник предлагал «помощь» в оформлении выводов военно-врачебной комиссии, позволявших призывникам выезжать за границу.

Жителя Чернигова, требовавшего от гражданина Украины неправомерную выгоду за изготовление медицинских документов о непригодности к военной службе и последующую его незаконную переправку через государственную границу Украины, задержала межведомственная группа в составе сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности по Черниговскому пограничному отряду Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Центр» Госпогранслужбы Украины, Главного управления Нацполиции в Черниговской области и оперативников управления стратегических расследований в Черниговской области при процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

37-летний мужчина предлагал «помощь» в оформлении выводов военно-врачебной комиссии, позволявших призывникам выезжать за границу.

Делка взяли с поличным – во время встречи с клиентом в центре Чернигова и получения 1 400 долларов неправомерной выгоды.

Фигурант уголовного производства объявлен о подозрении:

- в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение им действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);

- в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

13 апреля суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток, с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие следственные действия по сбору доказательной базы для привлечения всех причастных к коррупционной схеме.

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