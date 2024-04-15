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$1400 за фальшивий висновок ВЛК: на Чернігівщині викрито схему незаконного оформлення документів для військовозобов’язаних

17:28, 15 квітня 2024
37-річний зловмисник пропонував «допомогу» в оформленні висновків військово-лікарської комісії, які дозволяли призовникам виїжджати за кордон.
$1400 за фальшивий висновок ВЛК: на Чернігівщині викрито схему незаконного оформлення документів для військовозобов’язаних
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На Чернігівщині викрили схему незаконного оформлення документів для військовозобов’язаних. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Встановлено, що 37-річний зловмисник пропонував «допомогу» в оформленні висновків військово-лікарської комісії, які дозволяли призовникам виїжджати за кордон.

Жителя Чернігова, який вимагав від громадянина України неправомірну вигоду за виготовлення медичних документів про непридатність до військової служби та подальше його незаконне переправлення через державний кордон України, затримала міжвідомча група у складі співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернігівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби України, Головного управління Нацполіції в Чернігівській області та оперативників управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області, за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

37-річний чоловік пропонував «допомогу» в оформленні висновків військово-лікарської комісії, які дозволяли призовникам виїжджати за кордон.

Ділка взяли на гарячому – під час зустрічі з клієнтом в середмісті Чернігова та отримання 1 400 доларів неправомірної вигоди.

Фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру:

- у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України);

- в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332Кримінального кодексу України).

13 квітня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб, з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Проводяться подальші слідчі дії зі збору доказової бази для притягнення усіх причетних осіб до корупційної схеми.

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