Зеленський звільнив заступника начальника УДО Тараса Гребеннікова

Тараса Гребеннікова звільнили з посади заступника начальника Управління державної охорони України.

Тараса Гребеннікова звільнили з посади заступника начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 квітня.

В документі сказано: «Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві на станції фунікулера сталася трагедія – помер 16-річний хлопець. Про підозру в умисному вбивстві повідомили посадовцю Управління державної охорони України.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків і він знаходиться у слідчому ізолятор.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера. Між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня. Судове засідання проходило в закритому режимі.

Зазначимо, що Нацполіція та представники ТЦК посилено патрулюватимуть Поштову та Контрактову площу після трагедії на фунікулері.

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