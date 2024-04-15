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Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового

14:02, 15 квітня 2024
Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у РНБО.
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового
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У понеділок, 15 квітня, Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та призначив нового. Відповідні укази з’явились на сайт Глави держави.

Згідно з указом №228/2024, Соловйова Олексія Станіславовича було звільнено з посади заступника секретаря РНБО. Указом №228/2024 на цю посаду призначено Кононенко Андрія Валерійовича.

Нагадаємо, Олексій Соловйов очолював вищезгадану посаду з 25 лютого 2020 року.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки до цього.

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