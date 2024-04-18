Ставил уклонистам фейковые диагнозы: будут судить заведующего отделением харьковской больницы

Врачу, который ставил уклонистам фейковые диагнозы, грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители утвердили и направили в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении заведующего отделением городской клинической больницы по фактам пособничества в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, а также служебный подлог.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, врач-офтальмолог, являющийся заведующим отделением одной из харьковских городских клинических больниц, помогал военнообязанным уклоняться от призыва на военную службу, ставя им «нужные» диагнозы.

В частности, установлено, что в мае 2023 года к обвиняемому обратился 40-летний мужчина для прохождения обследования в связи с призывом на военную службу. По просьбе пациента «помочь» врач отметил в медицинской документации заведомо недостоверный вывод о наличии у мужчины недостатков зрения, которые делают невозможным прохождение им военной службы.

Врача уже отстранили от должности. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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