Ставив ухилянтам фейкові діагнози: судитимуть завідувача відділення харківської лікарні

Лікарю, який ставив ухилянтам фейкові діагнози, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці затвердили та направили до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу, ставлячи їм «потрібні» діагнози.

Зокрема встановлено, що у травні 2023 року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу. На прохання пацієнта «допомогти» лікар зазначив у медичній документації завідомо недостовірний висновок про наявність у чоловіка вад зору, які унеможливлюють проходження ним військової служби.

Лікаря вже відсторонили від посади. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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