Ставив ухилянтам фейкові діагнози: судитимуть завідувача відділення харківської лікарні

Правоохоронці затвердили та направили до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу, ставлячи їм «потрібні» діагнози.
Зокрема встановлено, що у травні 2023 року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу. На прохання пацієнта «допомогти» лікар зазначив у медичній документації завідомо недостовірний висновок про наявність у чоловіка вад зору, які унеможливлюють проходження ним військової служби.
Лікаря вже відсторонили від посади. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.