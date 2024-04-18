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Ставив ухилянтам фейкові діагнози: судитимуть завідувача відділення харківської лікарні

15:08, 18 квітня 2024
Лікарю, який ставив ухилянтам фейкові діагнози, загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Ставив ухилянтам фейкові діагнози: судитимуть завідувача відділення харківської лікарні
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Правоохоронці затвердили та направили до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу, ставлячи їм «потрібні» діагнози.

Зокрема встановлено, що у травні 2023 року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу. На прохання пацієнта «допомогти» лікар зазначив у медичній документації завідомо недостовірний висновок про наявність у чоловіка вад зору, які унеможливлюють проходження ним військової служби.

Лікаря вже відсторонили від посади. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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