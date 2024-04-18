Працівник переїхав в іншу область або за кордон: звільняти його чи ні

У Держпраці це за прогул не вважає і зазначає, що звільняти таких працівників немає підстав.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, що робити з працівниками, які переїхали до іншої області або за кордон під час воєнного стану і відсутні на робочому місці.

Зазначається, що якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.

Якщо такої можливості немає, – працівнику можуть бути надані відпустки, в тому числі і без збереження заробітної плати.

У разі якщо роботодавець працівника не здійснює діяльність у зв’язку з воєнними діями – всім працівникам, незалежно від їх місцезнаходження, встановлюється простій.

Якщо простій не оголошувався, місцезнаходження працівника невідоме, трудові обов’язки він не виконує, – доцільно обліковувати його відсутність як відсутність з нез’ясованих причин.

Але така відсутність не може бути підставою для звільнення працівника за прогул.

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