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Працівник переїхав в іншу область або за кордон: звільняти його чи ні

14:50, 18 квітня 2024
У Держпраці це за прогул не вважає і зазначає, що звільняти таких працівників немає підстав.
Працівник переїхав в іншу область або за кордон: звільняти його чи ні
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, що робити з працівниками, які переїхали до іншої області або за кордон під час воєнного стану і відсутні на робочому місці. 

Зазначається, що якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.

Якщо такої можливості немає, – працівнику можуть бути надані відпустки, в тому числі і без збереження заробітної плати.

У разі якщо роботодавець працівника не здійснює діяльність у зв’язку з воєнними діями – всім працівникам, незалежно від їх місцезнаходження, встановлюється простій.

Якщо простій не оголошувався, місцезнаходження працівника невідоме, трудові обов’язки він не виконує, – доцільно обліковувати його відсутність як відсутність з нез’ясованих причин.

Але така відсутність не може бути підставою для звільнення працівника за прогул.

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