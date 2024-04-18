Спроба дати 300 тисяч гривень хабаря службовцям АТ «Укргазвидобування»: обвинувачений визнав вину, гроші просить перерахувати ЗСУ

Під час досудового розслідування обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, а 300 тисяч гривень просить перерахувати на потреби ЗСУ.

Фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором у кримінальному провадженні за обвинуваченням волинянина у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що АТ «Укргазвидобування» оголосило публічну закупівлю запчастин для газових установок. Загальна сума закупівлі – понад 9 млн гривень. В той же час переможець тендеру запропонував ціну у майже 5,5 млн гривень.

За результатом проведення закупівлі було укладено договір поставки, де визначено технічні характеристики, яким має відповідати товар. Однак при прийомі запчастин було виявлено невідповідність поставленого товару технічним характеристикам, у зв’язку з чим АТ «Укргазвидобування» їх не прийняло.

В подальшому обвинувачений, що не є працівником компанії-переможця тендеру, однак є особою, наближеною до її керівництва, пропонував надати 800 тис. гривень одному з керівників філії АТ «Укргазвидобування» за те, щоб той прийняв товар попри його невідповідність технічним характеристикам.

Після передачі частини суми у розмірі 300 тис. гривень йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Під час досудового розслідування обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Запчастини, що не відповідають технічним характеристикам не були прийняті АТ «Укргазвидобування».

Вказані 300 тис. гривень обвинувачений просить перерахувати на потреби ЗСУ.

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