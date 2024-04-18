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Попытка дать 300 тысяч гривен взятки служащим АО «Укргаздобыча»: обвиняемый признал вину, деньги просит перечислить ВСУ

14:31, 18 апреля 2024
В ходе досудебного расследования обвиняемый свою вину признал и заключил соглашение о признании виновности с прокурором, а 300 тысяч гривен просит перечислить на нужды ВСУ.
Попытка дать 300 тысяч гривен взятки служащим АО «Укргаздобыча»: обвиняемый признал вину, деньги просит перечислить ВСУ
Фото: Киевская городская прокуратура
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В суд направлен обвинительный акт с соглашением о признании виновности между подозреваемым и прокурором в уголовном производстве по обвинению волынянина в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что АО "Укргаздобыча" объявило публичную закупку запчастей для газовых установок. Общая сумма закупки – более 9 млн. гривен. В то же время победитель тендера предложил цену почти в 5,5 млн гривен.

По результатам проведения закупки был заключен договор поставки, где определены технические характеристики, которым должен соответствовать товар. Однако при приеме запчастей было обнаружено несоответствие поставленного товара техническим характеристикам, в связи с чем АО «Укргаздобыча» их не приняло.

В дальнейшем обвиняемый, что не является работником компании-победителя тендера, однако является лицом, приближенным к ее руководству, предлагал предоставить 800 тыс. гривен одному из руководителей филиала АО «Укргаздобыча» за то, чтобы тот принял товар, несмотря на его несоответствие техническим характеристикам.

После передачи части суммы в размере 300 тыс. гривен ему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

В ходе досудебного расследования обвиняемый вину признал и заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Не соответствующие техническим характеристикам запчасти не были приняты АО «Укргаздобыча».

Указанные 300 тыс. гривен обвиняемый просит перечислить на нужды ВСУ.

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