Работник переехал в другую область или за границу: увольнять его или нет

В Гоструда это прогулом не считает и отмечает, что увольнять таких работников нет оснований.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, что делать с работниками, которые переехали в другую область или за границу во время военного положения и отсутствуют на рабочем месте.

Отмечается, что если специфика выполнения работы предусматривает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу.

Если такой возможности нет – работнику могут быть предоставлены отпуска, в том числе и без сохранения заработной платы.

В случае, если работодатель работника не осуществляет деятельность в связи с военными действиями – всем работникам, независимо от их местонахождения, устанавливается простой.

Если простой не объявлялся, местонахождение работника неизвестно, трудовые обязанности он не выполняет – целесообразно учитывать его отсутствие как отсутствие по невыясненным причинам.

Но такое отсутствие не может служить основанием для увольнения работника за прогул.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.