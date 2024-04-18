В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии: некоторых потребителей ждут ограничения

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.

В Украине у энергосистемы возник дефицит. Он будет сохраняться в течение почти всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Дефицит электроэнергии вызван повреждениями, которые рф нанесла ударами по электростанциям.

В настоящее время Укрэнерго привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. Но этого недостаточно, потому с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и оборонных предприятий. Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений обесточены 407 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Черниговской и Харьковской областях.

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. При этом работе солнечных электростанций мешает плотная облачность во всех регионах. На АЭС идет плановая ремонтная кампания.

Сегодня Украина будет импортировать электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 9600 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1428 МВт. Экспорт не запланирован.

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