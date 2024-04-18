Практика судов
  1. В Украине

В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии: некоторых потребителей ждут ограничения

13:00, 18 апреля 2024
С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.
В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии: некоторых потребителей ждут ограничения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине у энергосистемы возник дефицит. Он будет сохраняться в течение почти всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Дефицит электроэнергии вызван повреждениями, которые рф нанесла ударами по электростанциям.

В настоящее время Укрэнерго привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. Но этого недостаточно, потому с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и оборонных предприятий. Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений обесточены 407 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Черниговской и Харьковской областях.

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. При этом работе солнечных электростанций мешает плотная облачность во всех регионах. На АЭС идет плановая ремонтная кампания.

Сегодня Украина будет импортировать электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 9600 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1428 МВт. Экспорт не запланирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Действия гражданина по систематической продаже недвижимости можно квалифицировать как предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан его статус как предпринимателя – Верховный Суд

Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на собственный риск, отметил Верховный Суд.

В Верховной Раде предлагают установить, что такое подобные правоотношения в ГПК, ХПК и КАСУ

Автор законопроекта ссылается на то, что кодексы не содержат определения понятия «подобные правоотношения», а также каких-либо критериев определения подобия правоотношений.

Высший совет правосудия решил выяснить, не является ли Антон Чернушенко гражданином РФ

Уволиться в отставку бывшему председателю столичного апелляционного суда пока не удается.

Верховный Суд определил правовую природу акта проверки экологического законодательства как источника доказательной информации

Именно акт проверки является носителем доказательной информации о выявленных контролирующим органом нарушениях требований природоохранного законодательства, на основании которого принимается соответствующее решение (предписание) контролирующего органа.

Из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при их возврате

Законопроект о военной помощи США предусматривает условия мониторинга расходования средств и заключения соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку – впрочем, Президент США впоследствии сможет «простить» Украине этот долг.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області