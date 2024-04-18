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В Україні зафіксували дефіцит електроенергії: деяких споживачів чекають обмеження

13:00, 18 квітня 2024
З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.
В Україні зафіксували дефіцит електроенергії: деяких споживачів чекають обмеження
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В Україні в енергосистемі виник дефіціт. Він буде зберігатися протягом майже всієї доби. Про це інформує Укренерго.

Дефіцит електроенергії спричинений пошкодженнями, які рф завдала ударами по електростанціям.

Наразі Укренерго залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Але цього недостатньо, тому з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та оборонних підприємств. Для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти на Харківщині.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", – йдеться у повідомленні.

Через негоду, бойові дії та технологічні порушення знеструмлено 407 населених пунктів в Київський, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Чернігівській і Харківській областях.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. При цьому роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На АЕС триває планова ремонтна кампанія.

Сьогодні Україна буже імпортувати електроенергію протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 600 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 428 МВт. Експорт не запланований.

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